Чавушоглу: нормализация на Южном Кавказе нужна самой Армении

Нормализация ситуации на Южном Кавказе, в первую очередь, нужна Армении. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

«Это, в первую очередь, отвечает интересам самого Еревана. Это важно для всех стран», - подчеркнул он. Министр добавил, что позиция Анкары в вопросе диалога с Ереваном отличается предельной ясностью. При этом Турция координирует свою позицию по Армении с братским Азербайджаном.

Чавушоглу уверен, что любое позитивное развитие в диалоге между Баку и Ереваном оказывает положительное воздействие и на переговоры Турции и Армении.