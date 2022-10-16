Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:00

Сенсацией уходящей недели стало предложение российского президента своему турецкому коллеге построить в Турции газопровод для экспорта в Европу. Газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования рыночной цены на «голубое топливо», заявил Владимир Путин на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Путин решил пустить Эрдогана в «святая святых» - именно так выглядит предложение Владимира Путина о том, что «Россия готова поделиться управлением своими обширными газовыми ресурсами с Турцией».

Российский лидер сейчас занимается тем, чем занимаются все банкиры, понимая, что их банк вот-вот объявит о банкротстве. Выводит активы, пытаясь разбросать их, не считаясь с потерями. Рассчитывая, что сохранит хоть что-то, поскольку в качестве альтернативы - потерять все. Проблема только в том, что если протянуть еще две, три, четыре, да хоть десять ниток газопроводов через территорию какой-либо страны, то это не приведет к превращению ее в газовый хаб. Та просто усиливается как страна-транзитер. Хаб – это про другое. Это про центр формирования ценообразования и продаж. То есть Путин, говоря о газовом хабе в Турции, должен принять ситуацию, при которой Анкара будет определять, сколько и по какой цене она продаст Европе российский газ. А Москва согласится с этим и будет дожидаться, когда турки получат платежи от европейских покупателей и уже из них рассчитаются с Россией. И только так, по-другому это не работает. Готова ли Турция к подобной схеме – большой вопрос, ведь это намного серьезнее, чем просто получать транзитные отчисления. Точно такой же, как и готовность России к данной схеме, передавая Анкаре все свои энергетические возможности на южном направлении. Перед нами интрига, которая захватывает дух. По сути, Москва отказывается от концепции «энергетической сверхдержавы» и готова делегировать часть ее полномочий стране, которая никогда, подчеркну – никогда, не демонстрировала Кремлю свою безоговорочную лояльность.