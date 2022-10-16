В Ходжавенде снова обнаружили человеческие кости

Главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Аслан Гияслы сообщил АПА, что после поступления информации на указанное место выехали сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции.

"В ходе предварительного расследования выяснилось, что кости обнаружили во время оползня, который произошел после дождей в этом районе. Кости собрали и отправили на экспертизу. В настоящее время проводится расследование", - отметил Гияслы.

Напомним, несколько дней назад в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружили массовое захоронение с останками 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предположительно, это были военные. Было установлено, что перед смертью их руки и ноги были связаны.