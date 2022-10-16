Армянская диаспора во Франции против мира с Турцией и Азербайджаном

Армянская диаспора во Франции выступает против процесса отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Hürriyet.

По его словам, члены армянской диаспоры выступают против мира между Ереваном, Баку и Анкарой. Они поддерживают вражду. Глава турецкого МИД призвал граждан Турции, которые живут во Франции, бороться с этим явлением.

Он напомнил, что раньше турецко-американский координационный комитет также успешно боролся с клеветой армянской диаспоры против Турции и турецкого народа.