Таджикистан проверяет причастность своих граждан к расстрелу в Белгороде

Посольство Таджикистана в Москве проверяет причастность своих граждан к расстрелу военнослужащих в воинской части в Белгородской области, во время которой погибли 11 человек и 15 были ранены. Заявление об этом опубликовано на сайте посольства.

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что стрельбу на полигоне открыли двое граждан «одной из стран СНГ», хотя изначально никакой информации о преступниках не сообщалось. В российских СМИ утверждали, что речь идет об уроженцах Таджикистана, мобилизованных в качестве добровольцев военкоматом Чертановского района Москвы.