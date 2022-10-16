Громкое заявление Офиса Зеленского: Иран ответственен за убийства украинцев

Иран поставляет России дроны-камикадзе, с помощью которых Россия атакует украинские города. Потому ответственность за массовые убийства мирных жителей лежит и на этой стране, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Тот случай, когда санкций точно мало", - цитируют украинские СМИ Подоляка.

Сегодня утром россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех погибших, четырех раненых и 19 спасенных в результате атаки. Дроны-камикадзе также ударили по Николаеву.