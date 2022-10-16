Байден попал в скандал из-за слов о Пакистане

Президент США Джо Байден назвал Пакистан «одной из самых опасных стран в мире», из-за чего спровоцировал скандал. Об этом пишет Fox News.

«Думаю, возможно, одна из самых опасных наций в мире - Пакистан. Ядерное оружие без какой-либо сплоченности», - сказал Байден во время мероприятия по сбору средств для Комитета по кампании Демократической партии в Лос-Анджелесе.

После этих слов МИД Пакистана вызвал посла США. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна относится к мерам ядерной безопасности «со всей серьезностью».