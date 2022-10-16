«166 Грузоперевозки и Логистика»: 182 молодых специалиста получили шанс в ведущей логистической компании страны

Как сообщили haqqin.az в компании, в этом году в отборе для учебы в Академии приняли участие более 900 претендентов, обучающихся на бакалавриате и в магистратуре ведущих университетов страны. По итогам, 31 кандидат из числа участников был удостоен возможности вовлечения в программу трехмесячной стажировки. В рамках программы стажировки участникам выплачивается заработная плата.

Компания “166 Грузоперевозки и Логистика” является признанным азербайджанским брендом в сфере логистики и четвертый год подряд проводит собственную программу стажировки «166 Академия логистики».

Слушатели Академии получат практические и теоретические знания в области логистики и транспорта, продаж, маркетинга и развития бизнеса, финансов, бухгалтерского учета, человеческих ресурсов и других областей. Кандидаты, успешно продемонстрировавшие свои профессиональные навыки в ходе стажировки, будут обеспечены работой в соответствующих отделах компании “166 Грузоперевозки и Логистика”.

В рамках программы стажировки “166 Академия логистики”, которая осуществляется с 2019 года, до сих пор было зарегистрировано более 5100 заявок, из них 182 кандидата, успешно преодолев все этапы приема, были приняты на стажировку в ведущую логистическую компанию страны.