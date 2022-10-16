В Германии заявили о реальности ядерного удара

Москва способна нанести удары тактическим ядерным оружием по территории Украины, предостерег глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, которого цитирует издание Spiegel.

«После использования тактического ядерного оружия в Украине Путин будет стремиться навязать Киеву мир на своих условиях. Российская сторона не выказывает никаких признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной», - сказал он.

Заставить Путина пойти на ядерный удар может «экзистенциальная угроза» его правлению, к которой он может приравнять неудачи в войне с Украиной, считает Каль, тем не менее, отмечая, что не имеет доказательств подготовки ядерного удара Россией.