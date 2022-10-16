Юлия Медведева, специально для haqqin.az 18:11

Стало известно, что Иран передаст России ракеты класса «земля-земля» малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Также иранцы готовят для Москвы новые партии беспилотных летательных аппаратов Mujaher-6 и Shahed-136. Тегеран, как и Москва, будет яростно отрицать эту информацию. Но после истории о том, что российские БПЛА «Герань-2», атаковавшие Украину, оказались просто перекрашенными иранскими изделиями, верить опровержениям российских и иранских официальных лиц – это просто себя не уважать.

У Москвы серьезные проблемы с ракетным арсеналом – и это очевидно. Если в начале российского вторжения в Украину ракетные удары наносились практически ежедневно, то сейчас их количественное и качественное наполнение существенно изменилось. Атаки происходят с большими перерывами, количество задействованных единиц уменьшается и, главное, в корне меняется номенклатура используемых вооружений. И если в начале кампании удары наносились преимущественно сравнительно современными крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования, то теперь речь идет уже о применении «Ониксов» и советской серии Х, включая сюда Х-22,Х-59 и Х-101 авиационного базирования. По имеющейся информации, в России ведется процесс расконсервации авиационных ракет как советского производства, так и производства 1990-2000 годов. Но он идет крайне медленно из-за нехватки квалифицированного персонала и отсутствия необходимых промышленных мощностей. А тут еще одна беда – российская военная промышленность давно испытывает проблемы с производством современных ракетных вооружений. Которые после введения западных санкций только обострились.

Конечно, ставить точку на российском ракетном арсенале еще рано, но сейчас его возможности существенно снизились. Без перспектив восстановления до довоенного уровня. Запасы уже показывают дно, а потому нужно переходить на эрзацы, которые может предоставить только Иран, что и происходит на наших глазах. Ведь, что такое «Шахед-136»? Это отнюдь не дрон-камикадзе, как его ошибочно принято называть, а самолет-снаряд с крайне примитивной системой управления и навигации без возможности корректировки курса в ходе полета. И, главное, – с крайне низкой себестоимостью удара, поскольку стоит производство одного такого аппарата в пределах 20-30 тысяч долларов.

Специалисты иранского Корпуса стражей исламской революции разрабатывали данные аппараты для ведения партизанской/террористической войны, причем, изначально предусматривалось, что они будут производиться в условиях «гаражной промышленности», буквально «на коленке». Для ассиметричной войны он неплох, но в условиях полномасштабного военного конфликта он, как эрзац крылатой ракеты, так и остается эрзацем. И, следовательно, его боевая ценность будет неуклонно снижаться. Российские «военные аналитики» полагали, что «Шахеды» – это что-то вроде турецких «Байрактаров», только дешевле. А значит – смогут охотиться на поставленные Украине западные вооружения по типу тактических ракетных комплексов HIMARS. Выяснилось, что в отношении «Шахеда-136» такая оценка его возможностей была существенным преувеличением. Столь же критично нужно относиться и к возможностям Fateh-110 и Zolfaghar. Для Ближнего Востока и Северной Африки они, возможно, не так уж и плохи – но против современных систем ПРО выглядят бледновато.