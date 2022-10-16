Иранский генерал об учениях на границе с Азербайджаном: «Не надо пускать на исламские земли Израиль»

Изменение географии региона «является красной линией» для Ирана. Об этом заявил командующий КСИР, генерал-майор Хоссейн Салами, говоря об масштабных учениях на границе с Азербайджаном, передает иранское агентство ILNA.

Он заявил, что «Иран придерживается политики дружбы и братства до тех пор, пока враги не замышляют против него заговор». «Мы призываем наших соседей решать свои проблемы путем взаимодействия и невоенных подходов. У нас есть интересы в этом регионе, поэтому если в каком-то уголке региона произойдет инцидент, если наши интересы будут поставлены под угрозу, то мы не будем оставаться нейтральными и будем отстаивать свои интересы», - добавил генерал.

Подчеркнув принципиальную политику Ирана по обеспечению своей безопасности, глава КСИР сказал, что изменение географии региона является красной линией для Исламской Республики.

Он также заявил, что соседним странам «не следует пускать на свои земли Израиль».

«Наши соседи могут утверждать, что такое присутствие израильтян не представляет угрозы для нашей безопасности, но природа Израиля создает неуверенность. Мы советуем соседним странам не пускать Израиль на исламские территории, потому что он стремится разжечь нестабильность», - добавил он.