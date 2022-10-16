Шарль Мишель о размещении миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель в своем твиттере приветствовал размещение миссии ЕС вдоль границы Армении и Азербайджана.
«Приветствую быстрое размещение контрольного механизма вдоль международной границы вслед за встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
(Это) поможет укрепить доверие и позволит ЕС лучше поддерживать пограничные комиссии, которые вскоре соберутся в Брюсселе», - написал Мишель.