Азербайджанцы, евреи и турки вышли на акцию протеста против Армении

Азербайджанская община провела пикет в знак протеста против недавних провокаций Армении и проводимой ею агрессивной политики и в канадском городе Торонто. Как сообщает haqqin.az, акция прошла на многолюдной городской площади Мела Ластмана при поддержке Центра культуры и искусства «Ветен».

В акции протеста приняли участие и представители местной еврейской и турецкой общин. Активисты пришли на митинг с флагами Азербайджана, Турции и Израиля. Наши соотечественники раздали жителям города буклеты, в которых отражено главное требование Азербайджана по достижению устойчивого мира в Карабахе. Во время акции по центральным улицам Торонто передвигался автомобиль со светодиодным экраном, на котором отражались популярные среди азербайджанцев патриотические лозунги.