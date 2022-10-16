Названо число жертв падения Су-34 в Ейске ОБНОВЛЕНО; ВИДЕО

Как минимум три человека погибли и еще 12 пострадали при падении военного Су-34 в Ейске, сообщают российские телеграм-каналы.

*** 19:55

В российском городе Ейск истребитель Су-34 упал во дворе жилого здания, оно загорелось, пишут российские телеграм-каналы.

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель в полете.

Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилоты успели катапультироваться.

Отмечается, что детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому.

*** 19:37

В российском городе Ейск самолет упал на жилое здание, пишут российские телеграм-каналы.

Утверждается, что самолет был военным, так как очевидцы сообщают о звуках разрыва боеприпасов.