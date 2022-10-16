Как минимум три человека погибли и еще 12 пострадали при падении военного Су-34 в Ейске, сообщают российские телеграм-каналы.

*** 19:55

В российском городе Ейск истребитель Су-34 упал во дворе жилого здания, оно загорелось, пишут российские телеграм-каналы.

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель в полете.



Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилоты успели катапультироваться.



Отмечается, что детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому.