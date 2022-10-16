Россия вернула Украине более 100 женщин-военнопленных

В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграме.

«Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен», - признался он. «Это был нервный обмен», - сказал он.

Ермак сообщил, что из российского плена вернулись в том числе 37 защитниц «Азовстали».

Он добавил, что среди освобожденных были девушки, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.