Wall Street Journal: Россия провалила воздушную стратегию
Российская армия допустила множество ошибок в ходе вторжения в Украину, но все их затмевает один провал в самом начале войны – неспособность установить превосходство в воздухе, пишет The Wall Street Journal.
«Не контролируя небо, Россия, например, не может противостоять разрушительным ударам по своим складам и линиям снабжения ракетами HIMARS, а также наступающим украинским войскам, которые за последние полтора месяца освободили Харьковскую область и продолжают теснить российские части в Херсонской», - говорится в публикации.
Массовые обстрелы украинских городов ракетами и дронами-камикадзе в последнюю неделю – еще одно свидетельство провала воздушной стратегии. Они показывают, что Россия вынуждена полагаться на удаленно управляемые летательные аппараты, а не пилотируемые, пишет издание.
По данным блога Oryx, который ведет подсчет документально подтвержденных потерь военной техники, Россия на 17 октября лишилась 62 самолетов и 53 вертолетов. Не менее девяти самолетов Черноморского флота было уничтожено в августе в результате взрывов на авиабазе «Саки» в Крыму; после этого 10 истребителей было выведено с полуострова, что еще больше ограничило возможности России по использованию ВВС в боевых операциях.