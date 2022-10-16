Wall Street Journal: Россия провалила воздушную стратегию

Российская армия допустила множество ошибок в ходе вторжения в Украину, но все их затмевает один провал в самом начале войны – неспособность установить превосходство в воздухе, пишет The Wall Street Journal.

«Не контролируя небо, Россия, например, не может противостоять разрушительным ударам по своим складам и линиям снабжения ракетами HIMARS, а также наступающим украинским войскам, которые за последние полтора месяца освободили Харьковскую область и продолжают теснить российские части в Херсонской», - говорится в публикации.

Массовые обстрелы украинских городов ракетами и дронами-камикадзе в последнюю неделю – еще одно свидетельство провала воздушной стратегии. Они показывают, что Россия вынуждена полагаться на удаленно управляемые летательные аппараты, а не пилотируемые, пишет издание.