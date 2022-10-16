Свидетелей по делу экс-министра доставят в суд принудительно

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся в понедельник, 17 октября, заседании суда судья Фаиг Ганиев пожаловался, что директор протезно-ортопедического производственно-реабилитационного центра Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Минтруда Асиф Меджидов и заведующая отделом снабжения этой структуры Саадат Бахшалиева так и не явились в суд на допрос в качестве свидетелей, несмотря на неоднократные вызовы. И сообщил, что Меджидов направил в суд две телеграммы. В телеграмме от 19 сентября он указал, что находится в командировке, а в телеграмме от 26 сентября - что не может явиться в суд по состоянию здоровья, подтвердив заявление, данное в ходе следствия. Судья принял решение о принудительном приводе обоих лиц в суд.

После показания дал свидетель Хабиб Мамедов. Он заявил, что занимается строительными работами, у него есть своя строительная компания. В 2015 году компания Мамедова победила в объявленном министерством тендере на строительство домов для инвалидов Карабаха и семей шехидов в Нафталане, Зардабе, Шемахе, Тертере, Гахе. Перед тендером бизнесмен встретился с начальником управления Минтруда Натиком Азизовым и передал ему 39 тысяч манатов. Построил 13 домов, за каждый дом заплатил Азизову по 3 тысячи манатов. Деньги передал в его кабинете".

Другой свидетель, Акиф Мамишев, указал, что с 2014 по 2020 год работал начальником Джебраильского районного отдела Фонда социальной защиты. Он сообщил, что в возглавляемом им отделе в период его работы проводились проверки и были обнаружены недочеты. После этого замначальника управления внутреннего контроля Низами Ханларов вызвал Мамишева в министерство и сказал, что тот должен заплатить 15 тысяч манатов. У начальника отдела таких денег не оказалось. В конце стороны сошлись на 13 тысячах манатов. "Мне 62 года, получал 1115 манатов. После того как заплатил Ханларову 13 тысяч в его кабинете, мне официально сделали выговор. Зато не уволили".

Руководители Агдамского, Сумгаитского, Астаринского, Агджабединского, Ширванского, Ходжавендского, Евлахского и Гёйгёльского отделов Госфонда социальной защиты в суд не явились. Суд принял решение о принудительном приводе этих лиц.

Судебный процесс продолжится 24 октября.