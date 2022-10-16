В Баку следователь похитил конфискованные на таможне деньги

Следователя Следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Ниджата Гасымова обвинили в хищении крупной суммы. Как сообщает корреспондент haqqın.az, утверждается, что Гасымов присвоил средства, депонированные по уголовному делу, которое он расследовал.

Речь идет об уголовном деле против гражданина Грузии Джабы Джибгашвили. Джибгашвили был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам лишения свободы. В этом же суде, к слову, проходил процесс над самим Гасымовым.

Джибгашвили был арестован по обвинению в попытке тайно перевезти через таможню имевшиеся при нем 53 тысячи долларов, не сообщив об этом сотрудникам таможни ни устно, ни письменно. Ему предъявили обвинение по статье 206 (контрабанда) Уголовного кодекса.

Следствие по уголовному делу велось в Следственном управлении ГТК. Было решено положить изъятые у гражданина Грузии деньги на депозитный счет. Утверждается, что следователь Гасымов присвоил эти средства и потратил их на собственные нужды.

После того как тайное стало явным, Гасымова уволили и возбудили против него уголовное дело. Экс-следователю предъявили обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК Азербайджана. ГТК и Джибгашвили признали потерпевшими по данному делу.

Гасымов раскаялся в содеянном и сказал, что вернул все деньги. Ему решением суда было назначено условное наказание в виде подписки о невыезде.