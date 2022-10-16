Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:13

Широко разрекламированная личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Бали, возможно, не состоится. Подготовка к ней началась около трех месяцев назад, и Белый дом, по крайней мере, на словах отрицает, что от этой встречи, которая должна была стать одним из основных событий на форуме, решено отказаться.

«Эта информация (что встреча не состоится) – на 100 процентов ложная, - уверяет представитель Совета по национальной безопасности США Эндриен Уотсон. – Два лидера уже сформировали команды для того, чтобы готовить встречу». Однако американское издание Politico обладает совершенно другими данными. «Меньше чем за месяц до открытия саммита G20 проведение встречи еще не подтверждено», - сообщает ему один из вашингтонских дипломатов на условиях анонимности. «Вы, ребята, кусаете нас каждый день, - говорит один из китайских представителей. – Как в таких условиях можно ждать позитивных результатов встречи Байдена и Си? А если мы не ожидаем никакого позитива от встречи, то стоит ли ее вообще проводить?». В самом деле, в последние месяцы двусторонние отношения между двумя странами сильно осложнились. Пекин крайне раздражен заявлениями Байдена о том, что США будут защищать Тайвань в случае нападения на остров Китая. После визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси военные самолеты Китая регулярно облетают нейтральные воды вокруг острова.

Кроме того, после этого визита Китай резко сократил сотрудничество с США по борьбе с контрабандой наркотиков. На начавшемся в Пекине XX съезде Компартии Китая Си Цзиньпин начал свою тронную речь особым упоминанием о Тайване. Как считают американские эксперты, возможное вторжение на остров может состояться в 2027 году, то есть к концу нового пятилетнего срока правления Си, которое уже практически гарантировано. Но есть и еще одна причина для раздражения руководства Китая действиями Байдена. Речь идет об очередном обострении торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Начиная с 12 октября, американские власти запретили экспорт полупроводниковых технологий в Китай, а это сильно мешает развитию многих сфер экономики КНР – от выпуска чипов и создания суперкомпьютеров до производства систем наблюдения и современного оружия. Как признаются американские чиновники, их беспокоит, что современные полупроводниковые технологии позволят этой стране создавать все новые виды оружия. Однако главное в том, что Байден хочет сделать из Америки мировой центр по производству чипов, а это становится одной из важнейших частей его программы с видом на выборы 2024 года.

Два года назад Штаты приняли весьма жесткие меры в отношении китайской компании Huawei. Это быстро привело к значительному падению выручки одной из крупнейших технологических компаний Китая и потере ею лидерских позиций в сфере производства сетевого оборудования. Теперь похожие ограничения коснулись всей китайской IT-отрасли, пишет лондонская газета Financial Times. "Мягко говоря, китайские компании фактически возвращаются в каменный век", - отмечает управляющий директор China Renaissance Сехо Нг, мнение которого приводит FT. Меры правительства США парализовали полупроводниковую отрасль Китая и грозят лишить работы миллионы китайцев, сообщают американские СМИ. Это, по их мнению, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как говорит Джордан Шнайдер, ведущий подкаста ChinaTalk, президент Байден своим запретом заставил американских специалистов, работающих на производстве чипов в Китае, выбирать между увольнением и потерей гражданства. Большинство из них – отнюдь не из соображений патриотизма, а выбирая между одним и другим злом, предпочли начать массово подавать в отставку, парализовав эту отрасль в Китае.