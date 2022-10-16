Итальянцев попросили срочно покинуть Украину

Граждане Италии должны покинуть Украину, особенно ее восточную и южную части, такую рекомендацию дало посольство этой страны в Киеве в своем аккаунте в твиттере.

«Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки в Украину категорически не рекомендуются», - сообщается в заявлении.

Ранее подобные рекомендации своим гражданам дали Египет и Китай.