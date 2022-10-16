В ходе плановой проверки, проведенной Государственной противопожарной службой МЧС в ООО Lider Yanğın на проспекте Зии Буньятова в Наримановском районе столицы, имевшего лицензию на вид деятельности «Ремонт и сервисное обслуживание средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения и их обслуживание, восстановление качества средств пожаротушения» пробы, отобранные из сухих химических порошкообразных веществ, используемых для наполнения или обновления состава баллонов огнетушителей, являющихся первичными средствами пожаротушения, были подвергнуты лабораторным испытаниям в научно-испытательной пожарной лаборатории МЧС.

В результате проведенных лабораторных испытаний установлено, что химический состав рассматриваемых веществ не соответствует нормативным требованиям и, кроме того, бесполезен для тушения пожаров, опасен для жизни и здоровья человека. Следует отметить, что применение огнетушителей, заправленных веществами, химический состав которых не соответствует требованиям норм и стандартов, либо состав которых дополнен такими веществами, представляет собой прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства.

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также уставом Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, было принято решение о приостановке деятельности ООО Lider Yanğın, и направлено обращение в соответствующий правоохранительный орган для правовой оценки выявленного правонарушения.

Кроме того, в связи с выявлением случаев несоблюдения требований законодательства Азербайджана и условий лицензии при осуществлении деятельности ООО Lider Yanğın, в лицензирующий орган было направлено мотивированное представление о приостановлении и аннулирование лицензии.