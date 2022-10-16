Тяжелая утрата: скончался известный профессор медицины

Октай Сеидбеков родился в Баку. Окончил Азербайджанский медицинский университет, в 1967 - 1969 годах учился в аспирантуре в клинике Московского центрального института усовершенствования врачей, по окончании аспирантуры, в 1970-1978 гг. – ассистент кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А.Алиева. В 1978 - 1990 гг. - доцент кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского государственного института повышения квалификации врачей им. А.Алиева. С 1991 года и до последних дней был заведующим кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии института.

Октай Седбеков - автор более 300 научных работ в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, учебных пособий, методических рекомендаций. Его статьи печатались не только в Азербайджане, но и за пределами республики. Ученый внес достойный вклад в азербайджанскую медицинскую науку.

Заслуги профессора Октая Сеидбекова в области развития медицины в Азербайджане были оценены государством. В 1987 году ему было присвоено звание заслуженного врача Азербайджана, в 2000 году - заслуженного деятеля науки Азербайджана.