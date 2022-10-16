Ирану грозят масштабные санкции

Министры иностранных дел Евросоюза пообещали расширить санкции против Ирана, если будет доказано, что он поставлял России вооружение для войны в Украине, пишет Financial Times.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с главами министерств в Люксембурге отметил, что сейчас ведется поиск конкретных доказательств.

Министры иностранных дел Австрии, Дании и Эстонии, Франции и Германии выступают за введение санкций, если удаться доказать иранское происхождение атаковавших Киев сегодня беспилотников-камикадзе.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заверил, что если причастность Тегерана к войне докажут, ЕС не будет ограничиваться внесением в черный список отдельных лиц - санкции будут масштабнее.

В самом Иране продажу дронов России отрицают. О том, что страна не поставляет и не будет поставлять никому оружие, которое могло бы использоваться в войне в Украине, заявлял накануне глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.