Симоньян опубликовала скриншот переписки, в котором представители издательства сообщают, что книга может быть издана, если заказчик изменит обложку.

«Когда мы обратились в издательства с предложением издать сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», нам ответили: «Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет», – написала Симоньян.