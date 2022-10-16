В России отказались печатать книгу Симоньян из-за буквы Z ФОТО
Одно из российских издательств отказалось печатать книгу пропагандистки Маргариты Симоньян с изображением буквы Z на обложке, пишут российские СМИ.
Симоньян опубликовала скриншот переписки, в котором представители издательства сообщают, что книга может быть издана, если заказчик изменит обложку.
«Когда мы обратились в издательства с предложением издать сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», нам ответили: «Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет», – написала Симоньян.