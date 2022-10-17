МИД Израиля о поставках оружия Украине
Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая поставлять оружие Киеву, пишет местное издание Walla.
«Слова министра Нахмана Шая о том, что Израиль должен предоставить оружие Украине, не отражают политику правительства», - сказали в МИД.
16 октября Нахман Шай призвал израильское правительство оказать Украине военную помощь после сообщений о том, что Иран передаст России баллистические ракеты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!