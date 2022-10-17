Украина назвала Иран агрессором

«Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадали треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.

Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев. Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты «земля-земля» для их использования в войне против Украины», - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.