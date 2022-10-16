ExxonMobil уходит из России

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil объявила об уходе из России, где она была оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1», пишут российские СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании российского оператора «Сахалина-1», по которому ООО перейдут все права и обязанности действующего оператора Exxon Neftegas Limited.

Бывший оператор «Сахалина-1» Exxon, доля которого была 30%, в марте сообщал о планах покинуть Россию после начала войны. В конце апреля добыча на проекте снизилась, в мае остановилась. По некоторым данным, это произошло из-за отказа Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота».