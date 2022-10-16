Зеленский: Иранское оружие не сломит украинский народ

В Иране или где-то еще нет оружия, способного сломать украинский народ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

Он напомнил, что сейчас идет атака вражеских беспилотников на украинские города.

Зеленский отметил, что украинским военным удалось сбить часть ракет и дронов.

«Только за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских «шахедов» и несколько крылатых ракет. Но, чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и более обеспечение ракетами для таких систем», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это не только украинский интерес, ведь чем меньше террористических возможностей будет в России, тем быстрее закончится эта война.

«Россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Для чего ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует везде одинаково эффективно, и на русский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, чем думать о мире», - подчеркнул глава украинского государства.