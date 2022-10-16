Математиков обвинили в разложении России

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов заявил, что «США и их союзники готовятся изменить подходы к попыткам разложения российского общества и переформатированию сознания граждан», пишут российские СМИ.

Для этого Запад, по словам Храмова, «использует многопрофильные группы специалистов в сфере математики, антропологии, теории систем, психолингвистики и других дисциплин».

«Коррозии извне активно и осознанно подвергается один из основных кодов нации – язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. А это в итоге ведет к деформации национального самосознания и фактически содействует его подмене ориентирами западного образа жизни», - отметил он.

По словам чиновника, для противостояния «латинизации российского общества» власти должны принять документы стратегического планирования. К последним Храмов отнес «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Критиков проекта Храмов назвал «иноагентами», эмигрантами и «либеральной частью блогосферы».