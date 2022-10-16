Новые санкции Канады: Аскер-заде, Безруков, Певцов и Канделаки
Канада расширила санкционный список против России, пишут российские СМИ.
В обновленный список попали телеканал «Звезда» и 34 физлица, в том числе помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.
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