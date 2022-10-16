Суровкин не желает жертвовать российскими солдатами

У России «достаточно сил и средств», чтобы «привести Украину к полной капитуляции», заявил командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровкин, которого цитируют российские СМИ.

«Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков, вооруженных НАТО. У нас достаточно сил и технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции», - заявил Суровкин.