Италия помогает Украине оружием
Правительство Италии предоставило Украине новый пакет военной помощи, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере.
Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, «который поможет значительно усилить нашу обороноспособность от российской агрессии».
Ранее Италия уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.