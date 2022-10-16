Крушение военного самолета в России: 13 погибших, 19 раненых

До 13 человек увеличилось число погибших в результате падения российского военного самолёта на девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край РФ), сообщил во вторник утром помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", - сообщил Кузнецов во вторник.

Накануне истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом массиве возле многоэтажного дома. На месте падения возник сильный пожар, началась детонация боеприпасов. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, заявили в Минобороны России. По информации военного ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома ЮВО и потерпел крушение при наборе высоты. Экипаж успел катапультироваться.