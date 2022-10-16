Киев снова взрывают: есть жертвы обновлено
В результате утренней атаки на ТЭЦ на левом берегу Киева погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила прокуратура.
Украинские СМИ пишут, что утренними обстрелами повреждена не только эта ТЭЦ, но и еще один неназванный объект критической инфраструктуры. Киевлян уже предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.
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Во вторник, 18 октября, в Киеве прогремели взрывы. Зафиксированы, предварительно, три прилета на левом берегу украинской столицы, сообщает РБК-Украина.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы. "Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место", - написал он.