В результате утренней атаки на ТЭЦ на левом берегу Киева погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила прокуратура.

Украинские СМИ пишут, что утренними обстрелами повреждена не только эта ТЭЦ, но и еще один неназванный объект критической инфраструктуры. Киевлян уже предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.