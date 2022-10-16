Американцы назвали причину российских атак иранскими дронами

Массированная атака дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре Украины 17 октября призвана оказывать психологическое давление на самих украинцев. Она не влияет на ход боевых действий. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По информации американского военного аналитика Бретта Фридмана, полезная нагрузка одного дрона Shahed-136 примерно втрое больше того, который имеет один типичный 155-мм артиллерийский снаряд. Таким образом, пять Shahed-136, которые ударили по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой территории.

"Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, а также убить и ранить многих людей, не создавая значимых военных эффектов. Этот анализ свидетельствует о том, что российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создать асимметричные оперативные эффекты, нанося сосредоточенные удары по законным военным и передовым целям", - говорится в отчете.