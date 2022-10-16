Иран пообещал ответить Евросоюзу

Тегеран вскоре введет ответные меры из-за новых санкций Евросоюза, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«В ответ на... шаги совета глав МИД Евросоюза вскоре будут объявлены и введены ответные санкции против соответствующих европейских физических и юридических лиц», - заявил Канаани, слова которого приводятся в телеграм-канале иранского ведомства.

Представитель иранского МИД также назвал европейские санкции нарушением международного права, вмешательством во внутренние дела Ирана и инструментом для достижения своих политических целей. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан назвал введенные Евросоюзом санкции «неконструктивным актом», основанным на ложной информации.

Ранее сообщалось о планах ЕС ввести санкции против Ирана из-за подавления протестов. В частности, под ограничения попала полиция нравов Исламской Республики, а также 11 физических лиц.