Боестолкновения на границе Афганистана и Ирана

На афгано-иранской границе произошло боестолкновение между талибами и иранскими пограничниками. Об этом сообщает 8am.media.

Согласно сообщению, инцидент произошел на мосту «Абришем» у афганского города Зарандж (провинция Нимроз). По словам очевидцев, иранцы открыли огонь по двум грузовикам, которые, как утверждается, везли контрабандное топливо и не реагировали на их требование остановиться. Первая машина смогла уехать, вторую иранцам удалось заставить прекратить движение, после чего они избили водителя.

Талибы в ответ на инцидент с автомобилями открыли огонь по иранским пограничникам, перестрелка длилась более часа. Затем стороны перешли к переговорам.