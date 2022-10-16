Россияне ищут защиту от мобилизации в даркнете

Россияне начали активно покупать фальшивые удостоверения сотрудников силовых структур в надежде, что это защитит их от мобилизации. Подделки можно купить в даркнете и профильных Telegram-каналах, пишет Moscow Times со ссылкой на правоохранителей.

За поддельное удостоверение можно заплатить от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. «Пока речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы», – рассказал руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

По его словам, покупатели присылают фото и необходимые данные, после чего продавцы изготавливают именные удостоверения полиции, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств, защищенных от мобилизации. Эксперты уверены, что такое невозможно провернуть без «своих» людей в правоохранительных органах. Помимо этого, за бизнесом могут стоять сотрудники ФСБ, которые отлавливают уклонистов.