Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился видеопоздравлением по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.

“Сегодня поистине знаменательный день в истории Азербайджана. 31 год назад Азербайджан восстановил свою независимость. Эта прекрасная страна 70 лет жила под властью СССР, но, несмотря на это, сохранила свою культуру и ценности”, - говорит британский посол.

По словам Олда, Великобритания находилась рядом с Азербайджаном с того дня, как Азербайджан восстановил свою независимость. “На протяжении последних 30 лет мы сотрудничаем в различных областях, таких как культура, экономика, окружающая среда, образование, энергетика и многие другие. Это сотрудничество расширяется с каждым годом, а дружба между нашими странами и народами становится все крепче. Я поздравляю народ Азербайджана с Днем восстановления независимости”, - сказал Олд.