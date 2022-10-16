В России хотят «вернуть» Аляску

Партия «Коммунисты России» считает «передачи» Аляски Соединенным Штатам геополитической ошибкой и призывает «вернуть» ее обратно. Это заявил председатель партии Сергей Малинкович, пишут российские СМИ.

«Передача Аляски американцам - одна из крупнейших геополитических ошибок царской власти. Сделка явно была непрозрачной, совершалась под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации... Однако прецеденты в мировой истории были, когда территорию возвращали назад, и нам, России, нужно опираться на них», - заявил он.

Политик призвал власти России начать проведение работ по возвращению территорий, которые отдали Соединенным Штатам 155 лет назад.