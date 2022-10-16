Yelo App признан самым удобным мобильным приложением

Накануне состоялась конференция Mobile Banking Day Baku, посвященная мобильному банкингу в Азербайджане. На конференции были представлены результаты исследования пользовательского опыта 10 локальных приложений мобильного банкинга. В исследовании, проведенном агентством Markswebb, Yelo App получил высокий балл. Согласно сравнению результатов по 1000 критериям, Yelo App был выбран самым удобным мобильным приложением.

В настоящее время Yelo App является одним из часто используемых банковских мобильных приложений среди клиентов. В этом уникальном приложении можно управлять как личными, так и бизнес-профилями. Также в приложение Yelo можно добавлять карты и других банков. Заказать кредит и карты может любой желающий, просто загрузив приложение, даже не являясь клиентом банка. До конца года планируется дальнейшее улучшение текущих функций приложения Yelo и добавление новых инновационных решений.

Вы также можете насладиться ярким банкингом, загрузив мобильное приложение Yelo на свой смартфон: https://bit.ly/ylmbltb.

Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе про микрокредит? Тогда звоните по номеру 981 или напишите в аккаунты банка в Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – яркий банкинг!