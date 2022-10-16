Mercedes-Benz C-Class Sedan 2022: добро пожаловать в зону комфорта
Новый Mercedes-Benz C-Class Sedan создан для максимального погружения в уникальную атмосферу комфорта, спокойствия и абсолютной свободы, царящую в его салоне благодаря интеллектуальным системам безопасности и системе Mercedes-Benz User Experience (MBUX) последнего поколения с голосовым управлением и бескрайними возможностями для персонализации.
Новый седан — это не только приглашение в зону комфорта…
Mercedes-Benz C-Class Sedan — великолепный пример приверженности традициям с «ароматом» спортивного шика в архитектурной эстетике классических линий нового Баку. В элегантной сдержанности абриса скрывается тонкое проявление вкуса и чувства стиля, помноженные на интеллектуальную роскошь.
Для более подробной информации об автомобиле можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00