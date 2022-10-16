Турция ударила по FETO

В Турции Генеральная прокуратура провинции Бурса выдала ордер на задержание 19 человек, которые могут быть членами террористической организации FETO. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на правоохранителей.

Прокуратура расследует структуру организации, в том числе ее схемы финансирования. В рамках расследования Генеральная прокуратура выдала ордера на обыск, задержание и помещение под стражу 19 подозреваемых. Личности задержанных не разглашаются.