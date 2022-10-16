На территории Губинского, Агджабединского и Агдамского районов выявлены факты незаконной рубки и повреждения деревьев.

Официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов Бахруз Мухаммедов сказал haqqin.az, что в ходе разбирательства выяснилось, что природе нанесен ущерб на 38 тысяч 970 манатов.

В связи с выявленными фактами рубки деревьев составлены акты, поскольку сумма ущерба, причиненного зеленым насаждениям, составляет состав преступления, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки.