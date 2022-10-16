В США рассказали, как изменилась российская агрессия в Украине

Природа российской агрессии изменилась, потому что Россия в отчаянии. Соединенные Штаты будут помогать украинцам защищать себя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Voice of America.

«С 24 февраля характер агрессии изменился. Она переместилась в другие места, в другие местности, используется другое оружие. Они атакуют гражданское население. Они атакуют объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции, больницы, которые нужны людям в повседневной жизни и не являются военными объектами. Это признак растущего отчаяния России, но это также признак уровня, до которого они опустятся», - сказал он журналистам.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя от российской агрессии. Вашингтон готов выделять деньги, обучать украинских военных.