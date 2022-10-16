В США рассказали, как изменилась российская агрессия в Украине
Природа российской агрессии изменилась, потому что Россия в отчаянии. Соединенные Штаты будут помогать украинцам защищать себя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Voice of America.
«С 24 февраля характер агрессии изменился. Она переместилась в другие места, в другие местности, используется другое оружие. Они атакуют гражданское население. Они атакуют объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции, больницы, которые нужны людям в повседневной жизни и не являются военными объектами. Это признак растущего отчаяния России, но это также признак уровня, до которого они опустятся», - сказал он журналистам.
Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя от российской агрессии. Вашингтон готов выделять деньги, обучать украинских военных.
По его словам, еще до начала войны 24 февраля Джо Байден пытался сделать все, чтобы у украинцев были инструменты, которые необходимы им для борьбы с Россией.
«Мы корректировали каждый шаг на этом пути в очень тесном сотрудничестве с нашими украинскими партнерами, а также со многими странами мира, чтобы убедиться, что, исходя из реальных потребностей Украины, мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее передать это в их руки», – указал госсекретарь.