Лотерея Ani 50 (Мгновенные 50) уже в продаже
ОАО «Азерлотерея», которая постоянно дарит радость любителям лотерейных игр, запускает в продажу новую лотерею – Ani 50. Общий призовой фонд Ani 50 – 17 159 000 манатов. Cумма главного приза – 50 000 манатов. В лотерее Ani 50 есть 50-манатный выигрышный шанс на 5 500 000 манатов.
Общее количество лотерейных билетов стоимостью в 2 маната составляет 13 000 000, количество выигрышных билетов – 3 133 612.
Что касается правил игры, то в билете есть игровые поля «молния» и «приз». Если после стирания защитного слоя на их поверхности выпадут 3 одинаковых символа, билет считается выигрышным и сумма на игровом поле «приз» является суммой выигрыша.
Билеты Ani 50 можно приобрести в лотерейных пунктах, в пунктах Misli и в отделениях «Азерпочт».
Мгновенные лотереи ОАО «Азерлотерея» готовятся в сотрудничестве с ведущей мировой игровой компанией Scientific Games. Количество билетов и выигрышей указано на обратной стороне каждого билета моментальной лотереи. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте azerlotereya.com/az.