Шведские журналисты и норвежские эксперты на глубине 80 метров сфотографировали разрушенный 50-метровый участок «Северного потока», сообщает Reuters.

Полиция Дании пришла к выводу, что в конце сентября «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» были повреждены мощными взрывами. К таким же выводам пришли эксперты соседних европейских стран.

Дальнейшим расследованием произошедшего в исключительной экономической зоне Дании будет заниматься полиция Копенгагена совместно со Службой безопасности и разведки Дании.