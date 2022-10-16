Минобороны Азербайджана опровергает новый фейк армян

Информация, распространяемая Министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь сначала друг по другу, а затем по позициям армянской стороны, не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Мы категорически опровергаем эту информацию, не имеющую под собой никакой основы», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Отметим, что ранее во вторник, 18 октября, Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.