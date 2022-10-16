С момента смерти 22-летней Махсы Амини в Иране не прекращаются акции протеста и столкновения демонстрантов с силами охраны правопорядка. Никто не знает точного числа пострадавших, но одна из правозащитных иранских организаций утверждает, что число погибших перевалило за две сотни, одних убитых детей больше двух десятков.

Европейский союз отреагировал на репрессии против протестующих в Иране. И без того немаленький санкционный список пополнился новыми именами и названиями официальных организаций.

Европейский совет расширил свой санкционный список в отношении Ирана, в котором числились 97 физических лиц и восемь юридических лиц из Ирана еще на одиннадцать человек и четыре организации, посчитав их ответственными за репрессии против граждан в ходе нынешних протестов.

В список попали глава иранской полиции нравов Мохаммад Ростами Чешмех Гачи и глава тегеранского подразделения «моралистов» Хадж Ахмад Мирзаи, министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур, распорядившийся отключить интернет во время протестов, ряд местных руководителей и силы правопорядка Ирана. Физическим лицам запрещен въезд в страны ЕС, активы попавших под санкции заморожены, всякое взаимодействие европейским гражданам, организациям и компаниям с ними запрещено.

Куда более серьезные последствия для Ирана будет иметь его участие в войне против Украины. Россия неоднократно использовала беспилотники-камикадзе «Шехид-136», а в нынешний понедельник массовой атаке дронов подвергся Киев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба участвовал во встрече министров иностранных дел ЕС в режиме видеоконференции из бомбоубежища в украинской столице и попросил своих европейских коллег не оставлять безнаказанным Иран за такое участие в актах нападений на гражданские объекты и мирных людей в Киеве и других украинских городах.