Финляндия может конфисковать имущество россиян

Власти Финляндии рассматривают возможность конфискации имущества граждан России, если оно находится в критически важных для безопасности страны районах. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет Moscow Times.

«Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого тоже существует», — пояснил он. Глава оборонного ведомства не пояснил, на каком этапе разработки находится это ограничение, но подтвердил, что право «преимущественной покупки» уже использовалось несколько раз.

Антти Кайкконен пообещал внести в парламент страны закон, который ужесточит сделки с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Евросоюз.